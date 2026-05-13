Amasya'da öğrenciler için spor etkinliği düzenlendi

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen "Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla spor yapılarak kutlandı.

Bahçeleriçi Semt Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte yürüyüş, ısınma hareketleri, bayrak yarışı, spor parkuru ve halat çekme yarışmaları düzenlendi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Uzm. Dr. Banu Ersoy Şen, yaptığı açıklamada, hareketsiz yaşamın kronik hastalıklar ve çocukluk çağı obezitesine neden olduğunu belirterek, toplumu sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Program sonunda öğrencilere elma ikram edildi