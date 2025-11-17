Dünya Prematüre Günü İçin Atakule Mor Işıklarla Aydınlatıldı
Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla etkinlikler düzenlerken, Atakule de mor renkle ışıklandırıldı.
Sağlık Bakanlığı ve Atakule, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı.
Bakanlıkça her yıl 17 Kasım'da toplumda prematüre hakkında farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesindeki binası akşam saatlerinde mor renkle aydınlatıldı.
Ankara'nın simge yapılarından Atakule de Dünya Prematüre Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle ışıklandırıldı.
Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel