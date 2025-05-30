Dünya Multipl Skleroz Farkındalık Günü İçin Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Dünya Multipl Skleroz Farkındalık Günü İçin Eğitim Toplantısı Düzenlendi
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Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde, multippel skleroz farkındalığını artırmak amacıyla eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı, hastalığın gençlerde en sık görülen nörolojik özürlülük sebebi olduğunu vurgulayarak, doğru tedavi ve hasta takibinin önemini belirtti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde, GAÜN Nöroloji Anabilim Dalı ve Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği işbirliğiyle "30 Mayıs Dünya Multipl Skleroz Farkındalık Günü" eğitim toplantısı düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, MS farkındalığını artırmaya yönelik düzenlenen toplantı hastane oditoryumunda gerçekleştirildi.

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı, toplantıda, MS'in bağışıklık sisteminin kendi kendine yarattığı bir hastalık olduğunu belirterek, merkezi sinir sisteminde ortaya çıkan bir hastalık olduğunu vurguladı.

Tedavi edilmezse hastaların çok ağır özürlülüklerle karşılaşabildiğini aktaran Akçalı, "Dünyada da genç nüfusta en sık nörolojik özürlülüğe yol açan hastalık olarak tanımlanıyor. Yaşlılarda özürlülüğün en sık sebebi felçken, gençlerde ise en sık sebebi olarak MS karşımıza çıkıyor. Kadınlarda daha sık görülüyor. Kronik, çok farklı ilerleyiş şekilleri olan uzun soluklu bir hastalık. Tedavi sürecinde hasta çok iyi tanınmalı, bir plan çerçevesinde en iyi tedavi oluşturulmalıdır. Bu nedenle düzenli olarak hastanın doktor takiplerine gelmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Toplumsal farkındalığı artırmanın en önemli amaçları arasında yer aldığını ifade eden Akçalı, MS'in çok disiplinli bir yaklaşım gerektiren bir hastalık olduğunu, hastalık sürecinde iyi bilgilendirilmiş hastalara hatta hasta yakınlarına da ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel
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