Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi grup, Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Platform üyeleri, akşam saatlerinde Levent'teki Başkonsolosluk önünde bir araya geldi. Bir süre tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, "Kudüs Eksenimizdir"' yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şerafettin Güler, Kudüs'ün Müslümanların, ümmetin vahdet ve birliğinin sembolü olduğunu söyledi.

Bir asra yakındır Kudüs'ün siyonistlerin işgali altında olduğunu kaydeden Güler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını hatırlattı.

Güler, "Müslümanların ortak davası olan Kudüs'ü ümmetin vahdetine vesile kılmak, ihtilaf ve suni ayrılıkları bu dava için bir tarafa bırakmak gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Ümmetin Kudüs'ü, Kudüs'ün ümmeti özgürleştireceğini vurgulayan Güler, "Bilindiği gibi bugün Dünya Kudüs Günü. Bugün Müslümanlar dünyanın dört bir tarafında meydanlara akın etmiş, Kudüs davası için bir araya gelmiş vaziyette. Ümmetin özgürlük ve izzeti, Kudüs'ün özgürlük ve izzetine bağlıdır çünkü. Gelin hangi millet, parti, tarikat, cemaat ve hareketten olursak olalım, vahdet ve uhuvvet içerisinde, Allah'a dayanarak Kudüs'ün düşmanlarına karşı mücadele edelim." şeklinde konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Polis, eylem nedeniyle Başkonsolosluk önünde güvenlik önlemi aldı.