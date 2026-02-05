Haberler

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Gömeç'ten kanser hastalarına ziyaret

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Gömeç'ten kanser hastalarına ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Dünya Kanser Günü dolayısıyla onkoloji servisi ve kemoterapi ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi vurgusunu yaptı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Onkoloji Servisi ve Kemoterapi Ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, Gömeç, Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlediği ziyarette hastalarla görüştü.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Gömeç, birim sorumlularından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) Başkanı Bekir Şahin ve dernek üyeleri de Başhekim Gömeç'i ziyaret ederek, kanserli hastaların tedavi sürecine katkılarından ötürü teşekkür etti.

Gömeç, hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin kapsam ve niteliğinin geliştirilerek sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Elden ele dolaşan gizemli fotoğraf! Milyonlar aynı soruyu soruyor
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Yok artık Duran! Koca ülkeyi karıştırdı
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

Giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor