Dünya Kan Bağışçıları Günü - Talasemi hastası çocuklara kan nakli Pakistan'ın Peşaver kentinde talasemi hastası oldukları için düzenli kan nakli olması gereken binlerce çocuk, sağlık merkezlerini tıka basa dolduruyor. Pakistan'ın Peşaver kentinde talasemi hastası oldukları için düzenli kan nakli olması gereken binlerce çocuk, sağlık merkezlerini tıka basa dolduruyor. Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla hastanelerin kan merkezlerine başvuran Peşaver sakinleri, kana ihtiyaç duyan talasemi hastalarına ilaç olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çocuklarda ağır kansızlık şeklinde seyreden talaseminin tedavisi için sağlık merkezlerinde uzman doktorların gözetiminde düzenli kan nakli gerekiyor. Kan laboratuvarının önünde sıraya giren hasta yakınları, çocuklarının ihtiyaç duyduğu kan paketlerini teslim aldıktan sonra tedavi odalarına geçip çocuklarının nakil yaptırmalarını sağlıyor. AA / Hasnain Ali - Güncel Pakistan Çocuk Güncel Haberler

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