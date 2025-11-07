Haberler

Dünya İnternet Konferansı 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde düzenlenen törende, 17 uluslararası projeye Öncü Bilim ve Teknoloji Ödülleri verildi.

TONGXİANG, 7 Kasım (Xinhua) -- Dünya İnternet Konferansı Ödülleri'nin Öncü Bilim ve Teknoloji Ödülleri Töreni Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde düzenlendi, 6 Kasım 2025.

Perşembe günkü törende toplam 17 uluslararası projeye en son teknolojilere dair yaptıkları atılımları nedeniyle Dünya İnternet Konferansı 2025 Öncü Bilim ve Teknoloji Ödülleri verildi.

Çin Mühendislik Akademisi üyesi ve ödüllerin değerlendirme komitesi başkanı olan Wu Hequan, hız kazanan bilim ve teknoloji devrimi ve sanayi dönüşümü sürecinde yeniliğin, yeni sektörleri, modelleri ve büyüme dinamiklerini harekete geçiren ve toplumsal ilerlemeyi besleyen temel bir güç haline geldiğini söyledi. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok

Generalden bomba Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
AYM, milyonlarca kadını yakından ilgilendiren soyadı düzenlemesini görüşecek

Milyonları ilgilendiren soyadı düzenlemesi AYM'de!
Özel harekat baskın yaptı! Mafya elebaşının 13 adamı yakalandı

Özel harekat baskın yaptı! Mafya elebaşının adamları yakalandı
Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi iflas etti! Konkordato sürecinden çıkamadılar
Soylu, Özel'in sözleri üzerinden AK Partililere rest çekti: Demedi demeyin

Polemiğe o da katıldı! Soylu'dan AK Partililere rest: Demedi demeyin
Miss Universe skandalında yeni gelişme: Nawat Itsaragrisil gözyaşlarıyla özür diledi

Söylediği sözler pahalıya patladı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Galatasaray'ın eski yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.