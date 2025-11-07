Dünya İnternet Konferansı 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu

TONGXİANG, 7 Kasım (Xinhua) -- Dünya İnternet Konferansı Ödülleri'nin Öncü Bilim ve Teknoloji Ödülleri Töreni Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde düzenlendi, 6 Kasım 2025.

Perşembe günkü törende toplam 17 uluslararası projeye en son teknolojilere dair yaptıkları atılımları nedeniyle Dünya İnternet Konferansı 2025 Öncü Bilim ve Teknoloji Ödülleri verildi.

Çin Mühendislik Akademisi üyesi ve ödüllerin değerlendirme komitesi başkanı olan Wu Hequan, hız kazanan bilim ve teknoloji devrimi ve sanayi dönüşümü sürecinde yeniliğin, yeni sektörleri, modelleri ve büyüme dinamiklerini harekete geçiren ve toplumsal ilerlemeyi besleyen temel bir güç haline geldiğini söyledi. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)