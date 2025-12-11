Manavgat Devlet Hastanesi'nde İnsan Hakları Günü etkinliği yapıldı

Manavgat Devlet Hastanesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastanede kurulan farkındalık standında, hastalara, yakınlarına ve çalışanlara insan hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Dağıtılan broşürlerde, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin doğuştan sahip olduğu en temel hak olan insan haklarının, sağlık hizmetini de kapsadığı belirtildi.