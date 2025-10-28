Dünya İnme Günü'nde Farkındalık Yaratma Çağrısı

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, inmenin her yıl milyonlarca insanı etkilediğini, kalıcı engellilik ve ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

Giray, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu kapsamda yapılan etkinliklerle inme konusunda farkındalık yaratılmasının, risk faktörleri hakkında bilgilendirme yapılmasının ve inmenin önlenebilir olduğuna dikkati çekilmesinin amaçlandığını belirtti.

İnmenin, beynin bir bölgesinde kan akışının aniden kesilmesi, beynin içerisinde ya da zarları arasında oluşan kanama sonucunda geliştiği bilgisine yer veren Giray, zamanında müdahale edilmediği durumlarda kalıcı engellilik ve ölümle karşılaşılabildiğini vurguladı.

Giray, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, inmenin dünyada en yaygın ikinci ölüm ve en başta gelen engellilik nedeni olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişi inme geçirmektedir. 2024 yılında 32 bin 277 insanımızı inme nedeniyle kaybettik. Yüksek ölüm oranlarıyla birlikte sağ kalan kişilerin bir kısmında kalıcı engellilik gelişmesi, inmenin önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğuna işaret etmektedir. Her 10 inmeden 9'u önlenebilir. İnme riskini azaltmak için kan basıncınıza, kan şekerinize, kolesterolünüze dikkat edin. Sağlıklı ve dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın, sigarayı bırakın, alkol tüketimini sınırlandırın, kilonuza dikkat edin, sağlıklı uyku alın."

Erken müdahalenin öneminin altını çizen Giray, en sık görülen inme belirtilerinin yüzde kayma, kolda güç kaybı ve konuşma bozukluğu olduğuna işaret etti.