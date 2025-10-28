Haberler

Dünya İnme Günü'nde Farkındalık Yaratma Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Semih Giray, inmenin dünya genelinde milyonlarca insanı etkilediğini belirterek, her 10 inmeden 9'unun önlenebilir olduğunu vurguladı. Erken müdahale ve sağlık önlemlerinin önemini anlattı.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, inmenin her yıl milyonlarca insanı etkilediğini, kalıcı engellilik ve ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

Giray, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu kapsamda yapılan etkinliklerle inme konusunda farkındalık yaratılmasının, risk faktörleri hakkında bilgilendirme yapılmasının ve inmenin önlenebilir olduğuna dikkati çekilmesinin amaçlandığını belirtti.

İnmenin, beynin bir bölgesinde kan akışının aniden kesilmesi, beynin içerisinde ya da zarları arasında oluşan kanama sonucunda geliştiği bilgisine yer veren Giray, zamanında müdahale edilmediği durumlarda kalıcı engellilik ve ölümle karşılaşılabildiğini vurguladı.

Giray, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, inmenin dünyada en yaygın ikinci ölüm ve en başta gelen engellilik nedeni olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişi inme geçirmektedir. 2024 yılında 32 bin 277 insanımızı inme nedeniyle kaybettik. Yüksek ölüm oranlarıyla birlikte sağ kalan kişilerin bir kısmında kalıcı engellilik gelişmesi, inmenin önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğuna işaret etmektedir. Her 10 inmeden 9'u önlenebilir. İnme riskini azaltmak için kan basıncınıza, kan şekerinize, kolesterolünüze dikkat edin. Sağlıklı ve dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın, sigarayı bırakın, alkol tüketimini sınırlandırın, kilonuza dikkat edin, sağlıklı uyku alın."

Erken müdahalenin öneminin altını çizen Giray, en sık görülen inme belirtilerinin yüzde kayma, kolda güç kaybı ve konuşma bozukluğu olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.