Dünya Havacılığı Sivrihisar'da Buluştu

(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen gösterilere, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri ev sahipliği yaptı. 2 gün boyunca devam edecek organizasyona havacılık tutkunları büyük ilgi gösterdi.

Havacılık tutkunları, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından bu yıl 10'ncusu düzenlenen hava gösterileri için Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde buluştu. Gösterilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da katıldı.

"Oldukça önemli bir organizasyon"

Gösterinin açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü hatırlatarak, "Bu organizasyonda bu yıl farklı birtakım gösteriler de gerçekleştirilecek. Buradan havacılığa olan ilginin artması, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin havacılığa ilgi göstermesi bakımından oldukça önemli bir organizasyon" dedi.

"Havacılığın sportif yönüyle gerçekten özel bir gün"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ise "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bilhassa genel havacılık ve sportif havacılığın gelişmesiyle ilgili her türlü desteği veriyoruz. Havacılığın her türlü gelişmesiyle ilgili ne gerekiyorsa kararlar, izinler, her türlü destek veriyoruz. Bugün gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel gösteriler, çok özel uçaklar, uçuşlar, atlayışlar var. Havacılığın sportif yönüyle gerçekten özel bir gün ve ben bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bir taraftan da amatör pilot olarak büyük keyif alıyorum. Her düzenlenişte buraya katılımın çok daha fazla olduğunu görüyorum. Ülke olarak, Türk milleti olarak buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla bundan da büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Gösteriler nefesleri kesti

Gösterilerin ilk gününde katılımcılar, ilk kez Türkiye semalarında uçan RAF Eurofighter Typhoon'un gösterilerine tanıklık etti. 25 kişilik RAF Typhoon gösteri ekibi, FGR. 4 tipi savaş jetiyle gerçekleştirdiği yüksek hız ve akrobasi manevralarıyla nefesleri kesti. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla yaptığı gösterilerle büyük alkış aldı. Etkinlikte, Vecihi Hürkuş'un tasarladığı ilk Türk sertifikalı uçağın replikası "Vecihi XIV" gökyüzüyle buluştu.

Gösteriler kapsamında ayrıca Avrupa'nın uçabilir durumdaki tek MiG-15bis savaş uçağı, Vietnam gazisi U-H1 helikopteri, Boeing Stearman çift kanatlı klasik tayyareler, P-51 Mustang, T-6 Texan, T-28 B Troyan, Spitfire Mk 9 gibi tarihi uçaklar da gökyüzünde sahne aldı.

Birbirinden renkli etkinlikler

İki gün sürecek SHG Airshow 2025'te, uçak gösterilerinin yanı sıra planör uçuşları, paramotor ve model uçak gösterileri, paraşüt atlayışları, simülasyonlar ve atölyeler gibi birçok etkinlik de yer alıyor. Etkinlik, aileler ve çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli bir atmosfer sunuyor.

Şehit Bayram Eren'in adı gösteri uçağına verildi

Ayrıca Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan'ın adı, Sivrihisar Havacılık Merkezi envanterinde yer alan bir gösteri uçağına verildi.