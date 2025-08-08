Dünya Emzirme Haftası Kemer Devlet Hastanesi'nde Kutlandı

Kemer Devlet Hastanesinde Dünya Emzirme Haftası etkinliği düzenlendi.

Kemer Devlet Hastanesi Gebe Okulu tarafından, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında, eğitim alan anne ve anne adaylarının katılımıyla düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren Avanos İnce, Başhekim Uzm. Dr. Çağdaş Dağlı, hastane yönetimi, kadın doğum servisi çalışanları ile hastane personeli katıldı.

Program kapsamında pasta kesimi yapıldı, toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaymakam Solmaz, toplum sağlığı ve anne-bebek dostu uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.