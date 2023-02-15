Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan Açık Denizleri Koruma Çağrısı

ANONS (İngilizce): MARTİNA FUCHS, Xinhua muhabiri: "Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), okyanusları daha iyi korumak için koordineli bir küresel eylem planı yapılmasını isterken, politika yapıcıları da, uzun zamandır beklenen Açık Denizler Anlaşması'nı Mart'ta sonuçlandırmak için...

ANONS (İngilizce): MARTİNA FUCHS, Xinhua muhabiri:

"Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), okyanusları daha iyi korumak için koordineli bir küresel eylem planı yapılmasını isterken, politika yapıcıları da, uzun zamandır beklenen Açık Denizler Anlaşması'nı Mart'ta sonuçlandırmak için 'kolları sıvamaya' çağırdı.

Dünya yüzeyinin yüzde 70'ini kaplayan okyanuslar dünyanın en büyük biyosferi ve dünyadaki tüm yaşamın yüzde 80'ine ev sahipliği yapıyor.

WWF ile söz konusu temel meseleler ve Çin'in rolü hakkında konuştum."

SES (İngilizce): JESSİCA BATTLE, WWF'nin kıdemli küresel okyanus yönetimi ve politikası uzmanı:

"Hükümetlerin bu tutkuyu sürdürmelerini ve okyanusların geleceğini teminat altına almak için ihtiyaç duyduğu düzeyde ilgi ve korumayı sağlamalarını istiyoruz. Onay açısından ise, anlaşmanın 30 ülke tarafından imzalanması ve ardından yasaları uyarınca onaylanması durumunda hayata geçeceğini umuyoruz.

Anlaşmanın hızlı şekilde yürürlüğe girmesi çok ama çok önemli.

Çin, 2030 yılına kadar doğadaki kaybın önlenmesi ve yeniden kazanılması için 196 ülkenin taraf olduğu anlaşmaya ulaşmamızı sağlayarak COP15'te şüphesiz çok güçlü rol oynadı."

Açık denizler olarak bilinen ulusal yetki alanlarının ötesinde yer alan sular, okyanus alanının yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

Ancak WWF, gezegendeki bu büyük alanın sadece yüzde 1'inin korunduğu konusunda uyarıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cenevre'den bildiriyor. (XHTV)