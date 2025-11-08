Dünya Çocuk Günü'nde Erzurum'da Engelli Çocuklara Özel Etkinlik
Erzurum'da Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri, Dünya Çocuk Günü'nü dolayısıyla engelli çocuklar için özel etkinlikler düzenledi. Resim yapma, yüz boyama, sahne gösterisi ve oyunlarla renkli bir gündem geçirildi.
Erzurum'da Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri, "Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla özel bir eğitim kurumunda öğrenim gören engelli çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.
Etkinlik kapsamında gönüllüler, okulun etkinlik alanında çocuklarla resim yaptı, yüz boyama etkinlikleri düzenledi ve renkli kuklalarla sahne gösterisi sundu.
Çocuklarla oyunlar oynayan gönüllülerin gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından program sona erdi.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel