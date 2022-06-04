Dünya Çevre Günü öncesinde Karaçi kent merkezinden manzaralar - Haberler

Dünya Çevre Günü öncesinde Karaçi kent merkezinden manzaralar Dünya Çevre Günü öncesinde Pakistan'ın Karaçi şehrinde çöp toplayıcıları kullanılabilir maddeleri topladı. Dünya Çevre Günü öncesinde Pakistan'ın Karaçi şehrinde çöp toplayıcıları kullanılabilir maddeleri topladı. Karaçi'de plastik çöplerin ciddi çevre ve sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Dünya Çevre Günü, her yıl 5 Haziran'da çevreyi koruma ve çevre için olumlu eyleme geçme anlamında farkındalık oluşturma amacıyla kutlanıyor. AA / Sabir Mazhar - Güncel Dünya Çevre Günü Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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