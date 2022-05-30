Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası - Fin halkı takımlarının şampiyonluğunu kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası - Fin halkı takımlarının şampiyonluğunu kutladı

AA - Yakup Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:

Araçlarla korna basarak yolda ilerleyenler Sokağa çıkanlar Kutlama yapanlar Araç üzerine ve direklere çıkanlar HELSİNKİ - Dünya Buz Hokeyi Şampiyonasının final maçında Kanada'yı uzatma bölümünde bulduğu golle 4-3 yenen Finlandiya, şampiyon oldu.

Araçlarla korna basarak yolda ilerleyenler

Sokağa çıkanlar

Kutlama yapanlar

Araç üzerine ve direklere çıkanlar HELSİNKİ - Dünya Buz Hokeyi Şampiyonasının final maçında Kanada'yı uzatma bölümünde bulduğu golle 4-3 yenen Finlandiya, şampiyon oldu. Maçın ardından Helsinki sokaklarını dolduran Fin halkı, takımlarının galibiyetini kutladı.

AA / Yakup Yılmaz - Güncel

Buz Hokeyi Şampiyon Tragger Kanada Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title