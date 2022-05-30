Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası - Fin halkı takımlarının şampiyonluğunu kutladı - Haberler

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası - Fin halkı takımlarının şampiyonluğunu kutladı
AA - Yakup Yılmaz - Güncel
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Araçlarla korna basarak yolda ilerleyenler Sokağa çıkanlar Kutlama yapanlar Araç üzerine ve direklere çıkanlar HELSİNKİ - Dünya Buz Hokeyi Şampiyonasının final maçında Kanada'yı uzatma bölümünde bulduğu golle 4-3 yenen Finlandiya, şampiyon oldu.
Araçlarla korna basarak yolda ilerleyenler
Sokağa çıkanlar
Kutlama yapanlar
Araç üzerine ve direklere çıkanlar HELSİNKİ - Dünya Buz Hokeyi Şampiyonasının final maçında Kanada'yı uzatma bölümünde bulduğu golle 4-3 yenen Finlandiya, şampiyon oldu. Maçın ardından Helsinki sokaklarını dolduran Fin halkı, takımlarının galibiyetini kutladı.
AA / Yakup Yılmaz - Güncel