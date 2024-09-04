Dünya Barış Günü'nde Kadıköy'de yapılan basın açıklaması sonrası 12 kişi tutuklandı

(İSTANBUL) 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Kadıköy'de düzenlenen basın açıklaması sonrasında gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 1 Eylül tarihinde Kadıköy'deki İskele'de Dünya Barış Günü nedeniyle kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildiği anımsatıldı. Açıklamada, bir grubun marş eşliğinde halay çekerek yasadışı pankart açması üzerine müdahele edildiği ve 9 erkek, 4 kadın olmak üzere 13 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan emniyette işlemleri tamamlanan 12 kişinin nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.