Dünya Balıkesirliler Günü Etkinlikleri Başladı

Güncelleme:
Balıkesir'de 10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü kutlamaları kapsamında 3 gün sürecek etkinlikler başladı. Etkinliklerin ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nda rölyef açılışı yapıldı ve kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Balıkesir'de 2010'dan itibaren her yıl ekim ayının 10'unda kutlanan "Dünya Balıkesirliler Günü" dolayısıyla 3 gün sürecek etkinlikler başlandı.

Etkinliklerin ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nın 2. Etap ve "Cumhuriyet rölyefi" açılışı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı konuşmada, meydanın adını Cumhuriyet'ten aldığını ve birliği, beraberliği hatırlattığını söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'i de Türkiye Cumhuriyeti'ni de Türk milletine emanet ettiğini belirten Akın, "İşte onun için diyoruz Balıkesir emanettir diye. İşte onun için sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Çünkü emanet kutsaldır." dedi.

Konuşmanın ardından rölyefin açılış kurdelası kesildi.

"10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü" kapsamında açılış sonrası kortej yürüyüşü yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddeleri üzerinden sürüp Atatürk Anıtı sona erdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu yanı sıra Balıkesir'de kurtuluşun simgesi tülütabakların yer aldığı kortej renkli görüntülere sahne oldu.

Tülütabaklar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve beraberindeki protokol ile çifte telli oynadı

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
