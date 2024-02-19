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Dunhuang kentindeki Hilal Pınarı'ndan çeşitli görüntüler

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Çölün ortasında karla kaplı bir harikalar diyarında uyanmayı hayal edebiliyor musunuz? Bu deneyimi yaşamak için Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bulunan Hilal Pınarı doğal alanını ziyaret edebilirsiniz.

1. Dunhuang kentindeki Hilal Pınarı'ndan çeşitli görüntüler

Çölün ortasında karla kaplı bir harikalar diyarında uyanmayı hayal edebiliyor musunuz? Bu deneyimi yaşamak için Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bulunan Hilal Pınarı doğal alanını ziyaret edebilirsiniz.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Dunhuang kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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