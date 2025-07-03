Dulkadiroğlu'nda Düşen Baykuş Yavrusu Yeniden Yuvasına Konuldu

Dulkadiroğlu'nda Düşen Baykuş Yavrusu Yeniden Yuvasına Konuldu
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Güzelyurt Camisi'nde minareden düşen peçeli baykuş yavrusu, yapılan sağlık kontrolünün ardından tekrar yuvasına bırakıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde cami minaresindeki yuvasından düşen baykuş yavrusu, sağlık kontrolünün ardından yeniden yuvasına konuldu.

Güzelyurt Camisi'nin minaresine yuva yapan peçeli baykuşun yavrusu bulunduğu yerden düştü.

Yavruyu fark eden cami imamı Mustafa Çelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

Ekiplerce teslim alınan yavru, sağlık kontrolünün ardından yeniden yuvasına konuldu.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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