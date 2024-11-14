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Almanya'da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü

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Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Türk ailenin 12 yaşındaki kızı, okul tuvaletinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Aile, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.

Yaşamını Almanya'nın Duisburg kentinde sürdüren Türk bir ailenin kız çocuğu eğitim gördüğü okulda şiddete maruz kaldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Altenrade kesiminde yer alan bir okula giden 12 yaşındaki Ayşegül, 11 Kasım Pazartesi günü okul çıkışında tuvalette saldırıya uğradı. 14 ila 17 yaşlarında olduğu değerlendiren ve siyah kapüşonlu bir ceket giydiği öğrenilen saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılarak hemen tedavi altına alınan ve aynı zamanda psikolojik tedavi de gören Ayşegül'ün tam bir travma yaşadığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SALDIRGAN KIZIMI ÖLDÜRESİYE DÖVÜYOR"

Ayşegül'ün babası Gürcan Ç, kızının başından geçenleri anlattı. Hastanede tedavisi süren Ayşegül'ün başında bekleyen baba, "İlkokul üçüncü sınıfa giden kızım öğleden sonra ek ders sırasında tuvalete gidiyor. Tuvaletten çıkıp ellerini yıkarken 15-16 yaşlarındaki bu şahsı görüyor. Bu şahıs kızımın boğazına sarılıyor ve bağırmasını engelliyor. Saldırganın elinden kurtulan kızım tuvalete girip kapıyı içeriden kilitliyor. Şahıs üzeri açık kabine tırmanınca kızım kapıyı açıp kaçmaya çalışırken yakalanıyor ve saldırgan kızımı öldüresiye dövüyor." dedi.

"BİR AMBULANS DAHİ ÇAĞIRMAMIŞLAR"

Saldırı sırasında tesadüfen tuvalete gelen bir arkadaşı görmese daha kötü şeylerin olabileceğini söyleyen baba Gürcan, şunları kaydetti: "Olayı gören çocuk orada yardım çığlıkları atınca şahıs kaçıyor. Bize haber verdiler ve okula gittiğimizde kızımızı o halde gördük. Orada çok sayıda öğretmen olduğu halde bir ambulans dahi çağırmamışlar. Ambulansı kendimiz çağırdık. Polise haber vermişler ama polis okula 300 metre uzakta olmasına rağmen hala gelmemiş ve sitemli şekilde tekrar polisi aradığımızda sallana sallana 2 polis geldi. Parmak izi dahi almadılar. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırdık."

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma sürecinin yakından takip edildiği bildirilmiş, aileye geçmiş olsun dilekleri iletilmişti.

Almanya'da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü
Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Türkiye kökenli nedir? Türk kökenli demek zorunuza mı gidiyor?

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Eee. Her millet kendine ırkçı

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Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

yorumlara bakıyorum da çocuğun yediyi dayağı saçma sapan şeylere takılıyorlar

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