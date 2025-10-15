Düğünlerde Silah Atılmasına Tepki: 22 Gözaltı, 1 Tutuklama
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düğünlerde havaya silah atan 22 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda birçok ruhsatlı ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düğünlerde havaya silah atılmasına ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı'da düğünlerde silahla ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 ruhsatlı tabanca, 9 ruhsatsız tabanca, 14 kuru sıkı tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği, 1956 fişek ve 59 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Şüphelilerden 13'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
Sulh ceza hakimliğe çıkarılan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.