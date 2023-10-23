Düğündeki cinayetin şüphelileri baba ve 2 oğlu yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Aksaray'da düğünde çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Dursun Canlı'nın cinayet şüphelisi Kemal B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olaya karışan ağabeyi Mehmet B. ve babası Mahmut B. ise serbest kaldı.