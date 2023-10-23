Düğündeki cinayetin şüphelileri baba ve 2 oğlu yakalandı (2)
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TUTUKLANDIAksaray'da düğünde çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Dursun Canlı'nın cinayet şüphelisi Kemal B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aksaray'da düğünde çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Dursun Canlı'nın cinayet şüphelisi Kemal B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olaya karışan ağabeyi Mehmet B. ve babası Mahmut B. ise serbest kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel