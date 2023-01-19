Düğünde sahneye nar kapsülü içinde gelen gelin sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada paylaşılan bir düğüne ilişkin görüntüler büyük ses getirdi. Gelinin sahneye nar şeklinde dev bir kapsülün içinde geldiği ve kapağın açılmasıyla ortalığa kırmızı balonların salındığı video paylaşım rekorları kırdı.

Nerede çekildiği henüz belli olmayan bir düğün videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. Gelinin sahneye dev bir nar kapsülü içinde geldiği görüntüler yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

KAPILARI AÇMASIYLA KIRMIZI BALONLAR ETRAFA SAÇILDI

İnternete düşen videoda, düğününe büyük bir nar maketi içinde gelen gelinin, yanındakilerin de yardımıyla kapıları açmasının ardından çok sayıda kırmızı balonun etrafa salındığı anlar yer aldı.

DAMADIN ELİNİ TUTUP AĞIR ADIMLARLA İLERLEDİ

Damat tarafından narın içinden alınan gelin ağır adımlarla sahneye doğru ilerlerken, düğüne katılanlar tarafından büyük bir alkış tufanı kopuyor.