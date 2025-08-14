Düğünde Havaya Ateş Açan Zanlı Tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünde havaya ateş ederken 1 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Çevresu köyünde C.Y. (30), bir düğün töreninde havaya ateş ederken iddiaya göre tabancası tutukluk yaptı. Atışa ara verilerek kontrol edildiği sırada tabancanın yeniden ateşlenmesi sonucu düğün töreninin yapıldığı alanda bulunan Hasan P. (27) yaralandı.

Hasan P, düğündeki vatandaşlar tarafından otomobille Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.Y. ise karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.