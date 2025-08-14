Düğünde Havaya Ateş Açan Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir düğünde havaya ateş ederken 1 kişiyi yaralayan C.Y. tutuklandı. Olay, tabancanın tutukluk yapıp yeniden ateşlenmesi sonucu yaşandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünde havaya ateş ederken 1 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Çevresu köyünde C.Y. (30), bir düğün töreninde havaya ateş ederken iddiaya göre tabancası tutukluk yaptı. Atışa ara verilerek kontrol edildiği sırada tabancanın yeniden ateşlenmesi sonucu düğün töreninin yapıldığı alanda bulunan Hasan P. (27) yaralandı.

Hasan P, düğündeki vatandaşlar tarafından otomobille Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.Y. ise karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı

Mal sahibi ile kiracı silahlı çatışmaya girdi: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.