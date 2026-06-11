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Çocuk çobanlar, eşekle düğün konvoyunun önünü kesip damattan bahşiş aldı

Çocuk çobanlar, eşekle düğün konvoyunun önünü kesip damattan bahşiş aldı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunun önünü eşekleriyle kesen çocuk çobanlar, damattan 500 lira bahşiş aldı. Damat Hasan Demir, bu geleneksel anın kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunun önünü eşekle kesen çocuk çobanlar, damattan 500 lira bahşiş aldı.

Reyhanlı ilçesinde damat Hasan Demir, gelini alma merasiminden sonra yakınlarıyla konvoy düzenledi. İlçede tur atan araçlar, daha sonra Harran Mahallesi'ne geçti. Burada gelin arabasının önüne çocuk çobanlar çıktı. Çobanlar, eşekleri ile konvoydaki gelin arabasının önünü kesip, damattan bahşiş istedi. Demir, çocuklara 500 TL bahşiş verdi. Çocuklar bahşişi aldıktan sonra konvoyun yolunu açtı.

Hasan Demir, o an yaşadıklarının kendileri açısından unutulmaz bir anı olarak kalacağını belirterek, "Böyle bir şey beklemiyorduk. Birden karşımıza çıktılar. Konvoyun önünü kestiler. Şaşırdım ve çok mutlu oldum, benim için anı oldu. Bu bizim için bir gelenektir ve uzun süredir yöremizde vardır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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