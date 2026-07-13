Kocaeli'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan sürücüye 90 bin lira ceza
Kocaeli'nin Derince ilçesinde düğün konvoyunda trafiği keserek tehlikeye düşüren araç sürücüsüne 90 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve araç trafikten men edildi.
Kocaeli'de düğün konvoyunda trafiği durdurarak tehlikeye düşüren araç sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında Derince'de düğün konvoyundaki aracın trafiği kesip tehlikeye düşürdüğünü gösteren paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu söz konusu araç ve sürücüsü tespit edildi.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 90 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. Araç da 60 gün trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız