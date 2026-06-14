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Avcılar'da trafikte konvoy yapan 10 sürücüye 230 bin lira para cezası

Avcılar'da trafikte konvoy yapan 10 sürücüye 230 bin lira para cezası
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Avcılar D-100 Karayolu'nda düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 10 sürücüye toplam 230 bin 719 lira idari para cezası kesildi. Sürücüler 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edilecek.

AVCILAR D-100 Karayolu'nda düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 10 sürücüye toplam 230 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sanal Devriye' çalışmaları kapsamında, trafiğe toplu halde çıkarak diğer araçların geçişini engelleyen sürücüleri tespit etti. Polis ekipleri sanal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, 13 Haziran'da D-100 Güney Kavşak mevkisinde bir grup aracın konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Araçların plaka bilgisinden kimliği tespit edilen S.E.G., E.G., A.S., M.S.Ö., M.B., Y.D., H.B., H.F.G., M.M.S. ve M.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı.

TOPLAM 230 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak', 'Sürücülerin, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmesi', 'Makas atmak', 'Konvoy yapmak', 'İşaretle belirtilen hız sınırının çok altında araç kullanmak' ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 230 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan 2 kişinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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