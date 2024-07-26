Düden Şelalesi Bakım ve Onarım Çalışması Nedeniyle Ziyarete Kapalı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Düden Şelalesi'nin 29 Temmuz'da bir süreyle ziyarete kapalı olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düden Şelalesi'nde bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Bu kapsamda, şelale 29 Temmuz Pazartesi günü 1 gün süreyle ziyarete kapatılacak.

Şelale, 30 Temmuz'dan itibaren yeniden ziyaret edilebilecek.