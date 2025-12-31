Haberler

Antalya-Düden Şelalesi 900 bin ziyaretçi ağırladı

Güncelleme:
ANTALYA'nın en önemli simgelerinden Düden Şelalesi, 2025 yılı boyunca yaklaşık 900 bin ziyaretçi ağırlayarak, kent turizmine büyük katkı sağladı. Dört mevsim canlılığını koruyan şelale, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle, yıl boyunca turistlerin gözdesi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesini sürdürdüğü Düden Şelalesi, çağlayan suların oluşturduğu zenginlik, yemyeşil alanlar ve doğal dokusuyla yılın her döneminde ziyaretçilere nefes aldıran bir kaçış noktası olmayı sürdürüyor. Düden Şelalesi, yıl boyunca, bu doğal dokuyu yaşamak isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı. Dört mevsim boyunca yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktalarından olan Düden Şelalesi, 2025 yılı boyunca yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak, şehirdeki turizme büyük katkı sağladı.

HUZURLU ATMOSFER

En yoğun ilgiyi yaz aylarında gören Düden Şelalesi, yaz boyunca aylık 150 binden fazla ziyaretçiyi misafir ediyor. Soğuk kış günlerinde dahi ilgiyi kaybetmeyen şelale, bahar aylarının getirdiği güzelliklerle birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşıyor. Düden Şelalesi, doğal güzellikleri ve dingin atmosferiyle, turistlere ve Antalyalılara, doğayla iç içe huzurlu bir atmosfer imkanı sunuyor.

ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
