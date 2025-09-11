Duchenne Musküler Distrofi Hastası Alihan İçin Açılan Destek Standına Saldırı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Alihan Kuzucuk (16) için ilçede düzenlenen Milli Fuar'da açılan destek standı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Standın yanı sıra fuarın belirlenen noktalarına yerleştirilen afişler de yırtıldı.

Ödemiş'te yaşayan Kübra ve Uğur Kuzucuk çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Alihan Kuzucuk'a 2 yaşındayken İzmir'deki SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde halk arasında 'kas erimesi' olarak bilinen DMD tanısı konuldu. 14 yıldır hastalığıyla mücadele eden Kuzucuk'a doktorlar gen tedavisini önerdi. Düğün organizasyon işleriyle uğraşan Kuzucuk çifti, Dubai'deki bir hastanede 2,9 milyon dolara uygulanan tedavinin gerekli olan masrafının karşılanması için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda 41'inci Ödemiş Milli Fuar'da Alihan için stant kuruldu. Destek standı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Standın yanı sıra fuarın belirlenen noktalarına yerleştirilen afişler de yırtıldı. Saldırı sonrası Alihan'ın ailesi, olayla ilgili polise şikayette bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'İYİLİK HER ZAMAN KÖTÜLÜKTEN DAHA GÜÇLÜDÜR'

Anne Kübra Kuzucuk, "Bu stant Alihan'ın umudu demekti. Böyle bir saldırıya maruz kalmak bizi derinden üzdü. Ancak biliyoruz ki iyilik her zaman kötülükten daha güçlüdür. Alihan'ın hayallerine ulaşabilmesi için herkesten destek ve duyarlılık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.