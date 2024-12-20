Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği, Kırıkkale Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti
Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği üyeleri, hastalıkla mücadele eden aileler ile birlikte Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ı ziyaret etti. Başkan Önal, ailelere destek vermeye hazır olduklarını ve hastalığın farkındalığını artırmak için çalışacaklarını belirtti.
Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD) üyeleri ile hastalıkla mücadele edenlerin aileleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Başkan Önal, genetik rahatsızlığın etkilediği bu zorlu hastalıkla mücadele eden ailelere ellerinden gelen desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.
Önal, DMD hastalığı konusunda farkındalık oluşturulması için yapılacak çalışmalara katkı vereceklerini kaydetti.
Derneğin Ankara ve Kırıkkale İl Temsilcisi Osman Karadavut da desteklerinden dolayı Başkan Önal'a teşekkür etti.