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İrlanda'daki Medine Mescidi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

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İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Medine Mescidi'nde çıkan yangında 3 kişi tahliye edildi, can kaybı yaşanmadı. Yangın büyük hasara yol açarken, olay mala zarar verme suçu kapsamında soruşturuluyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Medine Mescidi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Dublin şehir merkezindeki Talbot Caddesi üzerindeki mescitte yerel saatle 15.30 sıralarında çıkan yangında binadan 3 kişi tahliye edildi, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Yangın nedeniyle Talbot Caddesi çevresinde trafikte yoğun aksaması yaşandı. Ayrıca, Luas tramvay hattındaki seferler belli bir süre durdurulduktan sonra gecikmeli olarak yeniden başlatıldı.

Yangın kontrol altına alındı

Dublin İtfaiyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, binadan dumanların yükseldiği yönündeki ihbarların ardından olay yerine 4 itfaiye aracının sevk edildiği ve 20 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yangının binada büyük çaplı hasara yol açtığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığı kaydedilerek, çıkış nedeninin İrlanda Polisi'nin (Garda) soruşturmasının ardından belirleneceği aktarıldı.

Olay, mala zarar verme suçu kapsamında soruşturuluyor

İrlanda Polisi'nin yaptığı yazılı açıklamada da olayın mala zarar verme suçu kapsamında soruşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, polisin güvenlik kamerası kayıtlarını topladığı, tanıklarla görüştüğü ve olayla ilgili bilgisi bulunan kişilerin polise başvurmaları çağrısında bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, yangının ardından binanın adli inceleme için güvenlik şeridiyle çevrildiği ve olay yerinin kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
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