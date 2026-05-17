Çin, ABD ve BAE, Dubai'de dolandırıcılık şebekesine ortak operasyon düzenledi

Çin, ABD ve BAE polisi, Dubai'de internet ve telefon dolandırıcılığı yapan bir şebekeye ortak operasyon düzenledi. 9 adrese yapılan baskınlarda 276 şüpheli gözaltına alındı. Bu, üç ülkenin birlikte gerçekleştirdiği ilk kanun koruma faaliyeti oldu.

Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisinin, Dubai'de faaliyet gösteren internet ve telefon dolandırıcılığı şebekesine ortak operasyon düzenlediği bildirildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Dubai'de 9 adrese baskınların yapıldığı operasyonda 276 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Çin, ABD ve BAE emniyet birimlerinin işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonun, üç ülkenin birlikte düzenlediği ilk kanun koruma faaliyeti olduğu belirtildi.

Çin, 2025 yılından itibaren, Myanmar ve Tayland'daki sınır şehirlerinden vatandaşlarını hedef alan internet ve telefon dolandırıcılığı şebekelerine karşı bu ülkelerle kapsamlı ortak operasyonlar düzenlemiş, operasyonlar sonucunda 8 binden fazla şüpheli Çin'e iade edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
