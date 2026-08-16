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DSP'den 17 Ağustos Depremi Mesajı: Güvenli Şehirler Şart

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Aksakal, deprem riskine karşı kentsel dönüşümün hızlandırılması ve güvenli yapılaşmanın önemine dikkat çekti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

Aksakal, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, aradan geçen yılların depreme karşı hazırlıklı olmanın ve güvenli şehirler inşa etmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Mesajında Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem riski taşıyan bölgelerimizde eski binaların yıkılıp, sağlam zeminlere, güvenli yapılara ve planlı yerleşim alanlarına öncelik verilmeli, kentsel dönüşüm çalışmaları planlı bir şekilde hızlandırılmalıdır. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de yaşanan ve ülkemizin hafızasında derin izler bırakan Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde, kaybettiğimiz canları saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum."

Kaynak: AA
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