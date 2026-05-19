Haberler

DSÖ: KDC'deki Ebola salgını endişe verici

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Temsilcisi Anne Ancia, KDC'de görülen Ebola salgınıyla ilgili durumun "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Temsilcisi Anne Ancia, KDC'de görülen Ebola salgınıyla ilgili durumun "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Ancia, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

KDC ve Uganda'da Bundibugyo virüsüne bağlı olarak görülen Ebola salgınına işaret eden Ancia, KDC hükümetinin, Ituri eyaletinde 8 vakanın doğrulanmasının ardından 15 Mayıs'ta salgın ilan ettiğini hatırlattı.

Ancia, 12 Mayıs'tan bu yana Ituri'de olduklarını ve yetkililerle görüştüklerini aktararak, "Durum son derece endişe verici. Bu Ebola türü için ruhsatlı bir aşı veya tedavi bulunmuyor ancak destekleyici bakım hayat kurtarıcı." dedi.

Enfeksiyon sayısı ve virüsün ne kadar yayıldığı konusunda önemli bir belirsizlik olduğuna değinen Ancia, 19 Mayıs itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 130'u "şüpheli ölüm" olmak üzere 500'den fazla "şüpheli vaka" bildirildiğini söyledi.

Eksiklikleri belirlemek ve gidermek için çalıştıklarının altını çizen Ancia, gözetim, temas takibi, test, klinik bakım ve sınır ötesi hazırlıkların ölçeklendirilmesini desteklediklerini vurguladı.

Ancia, "Hangi aday aşıların veya tedavilerin mevcut olduğunu ve bunlardan herhangi birinin bu salgında kullanılıp kullanılamayacağını inceliyoruz. DSÖ Teknik Danışma Grubu, hangi potansiyel aşılara öncelik verilmesi gerektiği konusunda daha fazla tavsiye sunmak üzere bugün toplanacak." ifadelerini kullandı.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini bildirmişti.

DSÖ, KDC ve Uganda'daki Ebola salgınının, uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumunu oluşturduğunu ancak pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını belirtmişti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

90 gündür kayıp: Uğur'dan hala haber yok
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı

Yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı! Kimler var kimler
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç! Günler sonra hepsinin üstüne geçebilir
Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

İşte Galatasaray'dan istediği iki isim! Alabilirse takımı uçururlar
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun