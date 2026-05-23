Haberler

Dsö: Hantavirüs Salgınında Vaka Sayısı 12'ye Yükseldi

Dsö: Hantavirüs Salgınında Vaka Sayısı 12'ye Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSÖ Genel Direktörü Tedros, Hondius kruvaziyer gemisindeki hantavirüs salgınında vaka sayısının 12'ye, can kaybının ise 3'e yükseldiğini açıkladı. Hollandalı bir gemi çalışanının daha virüse yakalandığı doğrulandı. 30 ülkede 600'den fazla temaslı takip ediliyor.

CENEVRE, 23 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hondius kruvaziyer gemisinde görülen hantavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri aktararak, bildirilen vaka sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Ghebreyesus cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Hollanda'nın, İspanya'nın Tenerife kentinde gemiden indikten sonra ülkesine geri gönderilen ve o günden bu yana karantinada tutulan Hollandalı bir gemi çalışanının daha hantavirüse yakalandığını doğruladığını söyledi.

Salgının DSÖ'ye bildirildiği 2 Mayıs'tan bu yana yeni bir can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Tedros, an itibarıyla toplam vaka sayısının 12, can kaybının ise 3 olduğunu belirtti.

Salgından etkilenen ülkelere seslenen Tedros, "Karantina sürecinin geri kalanında tüm yolcu ve mürettebatın titizlikle gözetim altında tutulması gerektiği yönündeki çağrımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

30 ülkede 600'ü aşkın temaslının takibi titizlikle sürdürülürken, yüksek risk grubundaki az sayıdaki temaslının yerleri ise tespit edilmeye çalışılıyor.

Tedros, salgına karşı yürütülen ortak mücadeleye ve epidemiyolojik filyasyon çalışmalarına katkı sunan ülkelere bir kez daha teşekkür etti.

Kaynak: Xinhua
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde baskın seçim! Özgür Özel, grup başkanı oldu

YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti

Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek

Saatler sonra tarihe geçecek
Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi