Dsö: Hantavirüs Salgınında Vaka Sayısı 12'ye Yükseldi

CENEVRE, 23 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hondius kruvaziyer gemisinde görülen hantavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri aktararak, bildirilen vaka sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Ghebreyesus cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Hollanda'nın, İspanya'nın Tenerife kentinde gemiden indikten sonra ülkesine geri gönderilen ve o günden bu yana karantinada tutulan Hollandalı bir gemi çalışanının daha hantavirüse yakalandığını doğruladığını söyledi.

Salgının DSÖ'ye bildirildiği 2 Mayıs'tan bu yana yeni bir can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Tedros, an itibarıyla toplam vaka sayısının 12, can kaybının ise 3 olduğunu belirtti.

Salgından etkilenen ülkelere seslenen Tedros, "Karantina sürecinin geri kalanında tüm yolcu ve mürettebatın titizlikle gözetim altında tutulması gerektiği yönündeki çağrımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

30 ülkede 600'ü aşkın temaslının takibi titizlikle sürdürülürken, yüksek risk grubundaki az sayıdaki temaslının yerleri ise tespit edilmeye çalışılıyor.

Tedros, salgına karşı yürütülen ortak mücadeleye ve epidemiyolojik filyasyon çalışmalarına katkı sunan ülkelere bir kez daha teşekkür etti.

Kaynak: Xinhua