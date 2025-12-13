Haberler

Dsö: Gazze'de 1.092 Hasta Sevk Edilmeyi Beklerken Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi'nden sevk edilmesi beklenen 1.092 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık hizmetleri yetersiz, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor. Acil yardım çağrısı yapıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Aralık (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İşgal Altındaki Filistin Bölgesi Temsilcisi Rik Peeperkorn, Temmuz 2024 ile 28 Kasım 2025 tarihleri arasında Gazze Şeridi'nden sevk edilmeyi bekleyen yaklaşık 1.092 hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Peeperkorn, cuma günü New York'taki Birleşmiş Milletler genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazzedeki sağlık yetkililerine dayanarak verdiği bu rakamın yalnızca bildirilen ölümleri içerdiği için muhtemelen eksik olduğunu ve gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtti.

Peeperkorn, "DSÖ, daha fazla ülkenin Gazze'den gelen hastaları kabul etmesi ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'ya hasta sevkiyatının yeniden başlatılması çağrısında bulunmuştur" dedi.

Peeperkorn'un verdiği bilgilere göre Gazze'deki 36 hastanenin yalnızca 18'i ve birinci basamak sağlık merkezlerinin yüzde 43'ü kısmen hizmet verebiliyor. Ayrıca kalp hastalıklarının tedavisi başta olmak üzere birçok alanda temel ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.

Peeperkorn, Gazze'ye malzeme girişine ilişkin onay oranlarının iyileşmesine rağmen, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme girişinin "gereksiz yere yavaş ve karmaşık" bir süreç olduğunu söyledi.

Peeperkorn, birçok ürünün çift kullanımlı olarak sınıflandırılması nedeniyle girişine izin verilmediğinden, DSÖ'nün Gazze'ye laboratuvar reaktifleri ve kritik laboratuvar makine bileşenleri sokmakta zorluklar yaşamaya devam ettiğini belirterek, İsrail makamlarına "acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için" tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişine "genel onay" vermeleri çağrısında bulundu.

Gazze'de güçlü şekilde hissedilen Byron Fırtınası'nın yerinden edilmiş ailelerin acılarını daha da derinleştirdiğini belirten Peeperkorn, kış koşullarının, yetersiz su ve sanitasyonla birleşerek akut solunum yolu enfeksiyonları, hepatit ve ishal hastalıklarında artışa neden olmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Peeperkorn, "Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar en büyük risk altında" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
