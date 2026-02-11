Haberler

DSÖ'ye göre, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar çok yetersiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Gazze'deki insani yardım durumunu ele alarak, yardımın ihtiyaç seviyesinin yetersiz olduğunu vurguladı ve Rafah Sınır Kapısı'nın açılmasının tıbbi tahliyelerin artmasına olanak tanıdığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Risk Azaltma, İnsani Yardım Operasyonları ve İklim Değişikliği Birim Başkanı Teresa Zakaria, "Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının, Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaşmasını da sağlayacağını umuyoruz. Yardımlar, ihtiyaç seviyesi ve hava koşulları göz önüne alındığında şu aşamada hala çok yetersiz." dedi.

Zakaria ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ'nün Avrupa Bölge Ofisinin, kızamık vakalarıyla ilgili cesaret verici haberler içeren yeni veriler yayınladığını kaydeden Ghebreyesus, Avrupa'daki kızamık vakalarının sayısının geçen yıl, 2024'e kıyasla yüzde 75 azaldığını belirtti.

Ghebreyesus, "(Kızamık vakalarının azalması) Bu, artan aşı kapsamı, toplumsal bilinçlendirme, salgınlara müdahale ve daha fazlasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Henüz aşısı bulunmayan nadir ancak ölümcül hastalıklardan birinin de Nipah virüsü olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, son birkaç haftada, Hindistan'da 2 ve Bangladeş'te 1 olmak üzere üç Nipah vakasının manşetlere taşındığını ve bunun daha geniş bir salgın endişesine yol açtığını söyledi.

"DSÖ, Nipah virüsünün bölgesel ve küresel yayılma riskini düşük olarak değerlendiriyor"

Ghebreyesus, Nipah virüsüyle ilgili 230'dan fazla temaslı kişi takip edildiğini ancak başka vakanın tespit edilmediğini bildirdi.

DSÖ'nün, risk değerlendirmesi ve teknik destek için Hindistan ve Bangladeş'teki sağlık yetkilileriyle temas halinde olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Nipah virüsünün bölgesel ve küresel yayılma riskini düşük olarak değerlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yardımlar, ihtiyaç seviyesi ve hava koşulları göz önüne alındığında şu aşamada hala çok yetersiz"

AA muhabirinin, "Rafah Sınır Kapısı yaklaşık 10 gün önce yeniden açıldı. Şimdiye kadar Gazze'den kaç hastayı tahliye ettiniz? DSÖ bu sınır kapısından Gazze'ye tıbbi yardım tırları getirebiliyor mu? Eğer evet ise şimdiye kadar kaç tır ulaştı?" sorusunu yanıtlayan DSÖ Risk Azaltma, İnsani Yardım Operasyonları ve İklim Değişikliği Birim Başkanı Teresa Zakaria, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu sayede 90'dan fazla hastanın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Zakaria, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla günlük tıbbi tahliyenin gerçekleşmesini de hedefliyoruz. 18 binden fazla hastanın tıbbi tahliyeyi beklediğini biliyoruz. (Bu süreçte hayatını kaybeden Gazzeliler) Hayatta kalabilmek için bu umutsuz sağlık yardımını bekliyorlardı. Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının, Gazze'ye çok ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaşmasını da sağlayacağını umuyoruz. Yardımlar, ihtiyaç seviyesi ve hava koşulları göz önüne alındığında şu aşamada hala çok yetersiz."

Ayrıca Gazze içindeki insanların yaşam koşullarının son derece kötü olduğunu da hepimiz gördük. Sağlık riski hala çok yüksek ve yaygın durumda. Dolayısıyla şu anda sahip olduklarımız, ihtiyaçları karşılamak ve Gazze halkına gerçekten onurlarını geri kazandırmak için büyük ölçüde yetersiz kalıyor."

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Verdiği kararla tarihi proje resmen sonlandırıldı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu