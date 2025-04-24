DSÖ, Afrika'da 1,8 Milyon Hayatın Aşılar ile Kurtarıldığını Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da 2023 yılında uygulanan aşılar sayesinde en az 1 milyon 800 bin kişinin hayatının kurtarıldığını bildirdi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörlüğünden yapılan açıklamada, 2023'te yapılan aşılama kampanyası kapsamında Afrika'da en az 1,8 milyon hayatın kurtarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Afrika ülkelerinde hükümetlerin, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVİ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve DSÖ desteğiyle yürüttüğü kampanyalar sayesinde kızamık, çocuk felci ve rahim ağzı kanseri gibi hastalıkların büyük ölçüde önlendiği belirtildi.

DSÖ Afrika Bölge Direktör Vekili Chikwe Ihekweazu, çocuk felci vakalarında önemli düşüş yaşandığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuk felci vakalarında ciddi azalma görülüyor ancak bölgede aşıya erişemeyen çocuk sayısı ve devam eden salgınlar halen önemli bir sorun. Aşılamada büyük ilerlemeler kaydettik ancak önümüzde hala uzun bir yol var. Güçlü gelecek için aşılamaya yatırım yapmalıyız."

Ihekweazu, 2024 yılı itibarıyla başlatılan aşılama kampanyası kapsamında 5 milyon çocuğun aşılandığını bildirdi.

HPV aşısı sayesinde çok sayıda genç kızın rahim ağzı kanserine yakalanmasının önlendiğine işaret eden Ihekweazu, Afrika'nın HPV aşılamasında dünya genelinde ikinci sıraya yükseldiğini belirtti.