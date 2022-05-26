DSİ, Yayladere ilçesinde dere ıslahı yaptı - Haberler

Devlet Su İşleri (DSİ) Bingöl Şube Müdürlüğü, Yayladere ilçesinde dere ıslah ve onarım çalışması yaptı.

DSİ ekipleri, ilçe merkezinden geçen dere ve çevresinde yaşanan sıkıntıların çözülmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, dere ıslahı yaptı, demir korkulukları yeniledi ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek, çalışmalarından ve desteklerinden dolayı DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, DSİ Bingöl Şube Müdürü Zeki Erdem ve personellere teşekkür etti.