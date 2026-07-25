Haberler

DSİ Bölge Müdürü Alp ve Başkan Ustaoğlu, sondaj çalışmalarını inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri (DSİ) ile Seydişehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen yeraltı suyunu arama çalışmaları dört noktada devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ile Seydişehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen yeraltı suyunu arama çalışmaları dört noktada devam ediyor.

Konya DSİ Bölge Müdürü Mehmet Alp, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve ilgili teknik ekip, Suğla Ovası'nda açılması planlanan sulama kuyularındaki sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

DSİ Bölge Müdürü Mehmet Alp, Beyşehir Gölü'nden gelen suyun sulama kanalları aracılığıyla çiftçilerin kullanımına sunulduğunu, ancak suyun yetersiz kaldığı dönemler için alternatif kaynak oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Alp, Beyşehir Gölü için hazırlanan planlamada, göle ulaşan su miktarının artırılmasıyla birlikte Suğla Ovası başta olmak üzere Seydişehir'deki tarım arazilerinin sulama imkanlarının daha da güçleneceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da DSİ'nin Seydişehir tarımı açısından büyük önem taşıyan projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "Sulu tarım yapılan alanlarımızın ihtiyaç duyduğu suyun temini için DSİ ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suğla Ovası'nda devam eden sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılacak yeni kuyular sayesinde, özellikle kurak dönemlerde çiftçilerin sulama suyu ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba

Haluk Levent hangi ünlüyü ne kadar çarptı? Acun detayı bomba
Özgür Özel 'A Takımı'nı belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı

Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu