DSİ Bölge Müdürü Alp ve Başkan Ustaoğlu, sondaj çalışmalarını inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) ile Seydişehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen yeraltı suyunu arama çalışmaları dört noktada devam ediyor.

Konya DSİ Bölge Müdürü Mehmet Alp, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve ilgili teknik ekip, Suğla Ovası'nda açılması planlanan sulama kuyularındaki sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

DSİ Bölge Müdürü Mehmet Alp, Beyşehir Gölü'nden gelen suyun sulama kanalları aracılığıyla çiftçilerin kullanımına sunulduğunu, ancak suyun yetersiz kaldığı dönemler için alternatif kaynak oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Alp, Beyşehir Gölü için hazırlanan planlamada, göle ulaşan su miktarının artırılmasıyla birlikte Suğla Ovası başta olmak üzere Seydişehir'deki tarım arazilerinin sulama imkanlarının daha da güçleneceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da DSİ'nin Seydişehir tarımı açısından büyük önem taşıyan projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "Sulu tarım yapılan alanlarımızın ihtiyaç duyduğu suyun temini için DSİ ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suğla Ovası'nda devam eden sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılacak yeni kuyular sayesinde, özellikle kurak dönemlerde çiftçilerin sulama suyu ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: AA