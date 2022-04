Rus saldırılarıyla harabeye dönen İrpin

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşta harabe olan İrpin'de kent sakinleri normal hayata dönme gayretlerini sürdürüyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, başkent Kiev bölgesindeki İrpin şehri uzun bir sürenin ardından canlanıyor.

Kiev merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İrpin'e vatandaşlar dönüyor ve çatışmalarda hasar gören evlerinde tadilat çalışması yapıyor.

Su boru hattının yeniden hizmete girdiği şehirde, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları da sürüyor.

"Her şeyi atlatacağımızı düşünüyorum"

Arabasını tamir eden kent sakini Zahariy, düzenini yeniden kurmaya çalıştığını söyledi.

Evde temizlik yaptığını belirten Zahariy, "Evin hasar gören yerleri var. Arabamı tamir etmem gerekiyor." dedi.

Çatışmalar esnasında yaşadığı binadakilerin hayatta kalabildiğini kaydeden Zahariy, evlerine Rus askerlerinin geldiğini ve Ukrayna ordusuyla bağlantısı olan vatandaşları tespit etmeye çalıştığını anlattı.

Evinden birçok eşyanın da çalındığına dikkati çeken Zahariy, savaşın bir an önce biteceği umudunu paylaşarak "Olanlar, anormal bir şey. Saldırılarda ölen insanlara yazık. Her şeyi atlatacağımızı düşünüyorum. Her şey eskisine dönecek. Ukrayna'nın ayağa kalkması için de yardımlar yapılacak." ifadelerini kullandı.

"Bizi artık hiç kimse ve hiçbir şey korkutamaz"

Kent sakinlerinden Viktor da kendisinin, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan Donetsk kenti doğumlu olduğunu bildirdi.

Saldırılar esnasında evinde olduğunu bildiren Viktor, "Bu durumda korkup da başka yerlere kaçmanın anlamı yok. Donbas'taki savaştan kaçtık. Savaş bizi burada yakaladı. Donbas 2014'ten bu yana elimizde değil." diye konuştu.

Viktor, "Bizi artık hiç kimse ve hiçbir şey korkutamaz. İleride nükleer silah kullanılacak mı bilemiyorum, insanlarımız bu mevzuyu bile artık dikkate almıyor. Çernobil faciasının etkisini zaten yeterince gördük." değerlendirmesini paylaştı.

Ülkesiyle savaşanların hedeflerinin "her şeyi yıkmak" olduğunu söyleyen Viktor, "Her şeyi yeniden inşa etmemiz gerekecek. Ama bunu yapabileceğimizden eminim. Ukrayna kalkınacak." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'yı terk etmeyi düşünmüyoruz"

Ukraynalı vatandaşlardan Anatoliy ise savaş öncesi eşiyle marangozlukla uğraştığını dile getirdi.

İşletmesinin uçaklarla bombalandığını belirten Anatoliy, "Sivil altyapılarımız vuruldu. Elektrik bile henüz doğru düzgün sağlanmadı." dedi.

Saldırılar esnasında ailesiyle evin bodrum katında saklandıklarını anlatan Anatoliy, ülkeden gitmek istemediklerini vurguladı.

"Burası toprağımızdır." diyen Anatoliy, Savaş bitince yeniden işletmemizi kuracağız. Marangozlukla tekrar uğraşmak istiyoruz. Bildiğimiz tek şey bu." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.