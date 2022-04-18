Drone - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi.

Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İki şüpheli sabotaj iddiasıyla gözaltında

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir uçak ve 20 arazözle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmekte." denildi.