Drone - İstanbul Boğazı, bordo mavi renklere büründü
AA - Ali Atmaca - Güncel
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-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden drone detayları İSTANBUL - Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı bordo-mavi renklere büründü.
-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden drone detayları İSTANBUL - Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı bordo-mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.
AA / Ali Atmaca - Güncel