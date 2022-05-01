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Drone - İstanbul Boğazı, bordo mavi renklere büründü

AA - Ali Atmaca - Güncel
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-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden drone detayları İSTANBUL - Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı bordo-mavi renklere büründü.

-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden drone detayları İSTANBUL - Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı bordo-mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.

AA / Ali Atmaca - Güncel

Spor Toto Süper Lig, İstanbul Boğazı, Trabzonspor, Drone, Güncel, Haberler

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