(Dron) - "Mutlu kent" Sinop

Sinop kent merkezinin havadan görüntüleri

İnceburun Fener'inin havadan görüntüleri

Martı Adası'nın havadan görüntüleri

Erfelek ilçesinde yer alan Tatlıca Takım Şelalelerinin havadan görüntüleri

Deniz dalgaları

Sinop'ta gün batımı SİNOP - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı yer olan Sinop, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Sinop'ta denizin nehir gibi kara içine girdiği Karadeniz'deki ria tipi oluşumun en güzel örneklerinden biri olan ve 2007 yılında Türkiye'nin 22. tabiat parkı ilan edilen Hamsilos Tabiat Parkı, Türkiye'nin en kuzeyindeki noktada 1863 yılında inşa edilen İnceburun Fener'i, Martı Adası, Erfelek ilçesinde yer alan Tatlıca Takım Şelaleleri, doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.