Drift Yapan Sürücüye 48 Bin Lira Ceza
İzmir'in Urla ilçesinde drift atan otomobil sürücüsüne, jandarma ekipleri tarafından 48 bin 559 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, araç da trafikten men edildi.
Otoyol jandarması ekipleri, devriye faaliyetleri sırasında İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla ilçesi girişinde 35 CNS 735 plakalı otomobilin drift yaptığını tespit etti.
Otomobilin sürücüsü C.A'ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 48 bin 559 lira ceza kesildi.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç trafikten menedildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel