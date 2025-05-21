Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
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Kastamonu'da drift yapan motosiklet sürücüsüne 46 bin 392 lira ceza kesildi. Üstelik ehliyetine el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

Drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza

KASTAMONU'da drift yaparak trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 46 bin 392 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde gece saatlerinde ATV motosikleti ile drift yapan sürücü, güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden sürücüyü tespit etti. Sürücüye trafiğin güvenli seyrini bozmaktan uygulanan 46 bin 392 TL para cezasının yanı sıra; ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, araç 2 aylığında trafikten men edildi.

Haber: Bünyamin KARACAN/KASTAMONU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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