Yozgat'ta drift atan sürücüye 69 bin 846 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde drift atan sürücüye, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde toplam 69 bin 846 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Otogar mevkisinde bir sürücünün drift yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 69 bin 846 lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
