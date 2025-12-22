Haberler

Mersin'de drift atan sürücüye 61 bin 164 lira ceza uygulandı

Güncelleme:
Mersin'in Mut ilçesinde drift yapan sürücüye 61 bin 164 lira ceza kesildi. Jandarma ekipleri, çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobili tespit etti. Abartı egzoz takılı olan araç trafikten men edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 61 bin 164 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Aralık'ta drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespit edilmesi için çalışma yürüttü.

Ekipler, 42 ZA 732 plakalı aracın sürücüsüne 61 bin 164 lira ceza uyguladı.

Abartı egzozun da takılı olduğu belirlenen otomobil, trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
