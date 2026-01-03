Haberler

Karla Kaplı Yolda Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Güncelleme:
Amasya'da karla kaplı yolda drift atan sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası kesildi ve aracı trafikten men edildi.

AMASYA'da kamyonetiyle karla kaplı yolda drift atan sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, yakalaması bulunan araç da trafikten men edildi.

Olay, 1 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında Akbilek Mahallesi Elvan Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Kamyonet sürücüsünün karla kaplı yolda drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek, aracı tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, yakalaması olduğu belirlenen kamyonet trafikten men edildi.

